Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

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"Примерно в 17:20 – 17:45 очевидцы зафиксировали ориентировочно 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачей. Потерь среди личного состава и техники нет", – сообщили военные.

Предыдущие атаки

В обед 29 мая россияне обстреливали со своей территории Сумщину и Черниговщину. Всего прозвучало 12 взрывов . Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что в Сумской области нет пострадавших.

Также кафиры обстреляли область примерно 7:35. Пограничники насчитали 20 взрывов . Боеприпасы должны были попасть в направлении Бояро-Лечачев.

Арестович о планах россиян

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что, несмотря на опасность обстрелов, россияне не будут штурмовать область . Захватчики также атакуют артиллерией, авиацией и ракетами. Их целями являются приграничные населенные пункты и инфраструктура.

"Они не повторяют эту глупость, потому что такое сумчане – они хорошо изучили за предыдущий период", – считает Арестович.

Готовятся к нападению

Несмотря на это, пограничники готовятся к вероятному повторному наступлению россиян. Поскольку захватчики увеличивают количество войск и техники вблизи границы.

Командир подразделения Сергей Хоменко, патрулирующий границу отметил, что раньше рубеж охранял противотанковый ров, но теперь территория заминирована. Он считает, что граница никогда не будет прежней.

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Гатели по детскому саду и церкви

Оккупанты 28 мая выпустили неуправляемые ракеты из самолета по двум населенным пунктам Сумской области. Ракеты повредили местную церковь, детский сад и несколько частных домов. Кроме того, ракета попала в дорогу.

В результате обстрела пострадала женщина. Она получила ранение от обломка попавшей в ногу ракеты. Во время обстрела потерпевшая находилась на своем дворе.

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