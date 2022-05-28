Советник главы Офиса Президента отметил, что в Сумской области есть угроза обстрелов, но без перехода российских войск в наземное наступление.
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Они не повторяют эту глупость, потому что такое сумчане – они хорошо изучили за предыдущий период,
– объяснил Арестович.
Однако кафиры пытаются бить артиллерией, авиацией и ракетами по границе и инфраструктуре.
Обстрелы Сумщины сегодня
Хотя россиян выгнали из Сумской области еще в апреле, в последние несколько недель в регионе нет спокойных дней. Российские кафиры постоянно обстреливают приграничные районы.
В частности, 28 мая после 16:00 вражеский самолет запустил 6 неуправляемых ракет по региону. Они попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры: повредили местную церковь, детский сад и один частный дом. Еще одна ракета влетела в путь. Ранения получила местная жительница. Обломок ракеты попал в ногу, когда она была во дворе.
Кроме того, в 12:00 россияне били из минометов. Они запустили 5 мин на территорию Шосткинского района со стороны российского населённого пункта Троебортное. Под обстрел попали населенные пункты Середина Буда, Старые Вирки и Зноб-Трубичевск. А из Курской области они нанесли удар по гражданскому промышленному объекту.
Обстрелы были и ночью. В Путивльской общине разрушили сельхозпредприятие. Также обстреляли Зноб-Новгородскую и Эсманскую общины. Около 30 прилетов зафиксировали по окрестностям Бачевска.
Ранее угрозу наступления предполагали
25 мая Арестович комментировал обстрелы Сумской и Черниговской областей. Тогда он отмечал, что существует вероятность новой попытки русского наступления на Севере. Политик предполагал, что могут даже снова пойти на Киев.
СМИ писали, что агрессор стягивает войска к границе Сумщины и Черниговщины, поэтому наши пограничники были готовы.
Попытки прорыва границы
16 мая захватчики обстреливали приграничье Сумщины, чтобы отвлечь наши подразделения. Это должно помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины.
Враг не смог прорвать границу, однако шло сражение с диверсантами. К сожалению, погиб украинский пограничник Александр Поповченко.
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