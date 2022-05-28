Радник глави Офісу Президента зазначив, що на Сумщині є загроза обстрілів, але без переходу російських військ у наземний наступ.

До теми Літак окупантів запустив 6 ракет по прикордонню Сумщини

Вони не повторюють цієї дурості, тому що, що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період,

– пояснив Арестович.

Однак окупанти намагаються бити артилерією, авіацією та ракетами по кордону та інфраструктурі.

Обстріли Сумщини сьогодні

Хоч росіян вигнали із Сумської області ще у квітні, останні кілька тижнів в регіоні немає спокійних днів. Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні райони.

Зокрема 28 травня після 16:00 ворожий літак запустив 6 некерованих ракет по регіону. Вони потрапили в кілька об’єктів цивільної інфраструктури: пошкодили місцеву церкву, дитячий садочок та один приватний будинок. Ще одна ракета влетіла в дорогу. Поранень зазнала місцева жителька. Уламок ракети влучив у ногу, коли вона була на подвір’ї.

Крім того, о 12:00 росіяни гатили з мінометів. Вони запустили 5 мін на територію Шосткинського району з боку російського населеного пункту Троєбортне. Під обстріл потрапили населені пункти Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. А з Курської області вони завдали удару по цивільному промисловому об’єкту.

Обстріли були і протягом ночі. У Путивльській громаді зруйнували сільгосппідприємство. Також обстріляли Зноб-Новгородську й Есманську громади. Близько 30 прильотів зафіксували по околицях Бачівська.

Раніше загрозу наступу припускали

25 травня Арестович теж коментував обстріли Сумської та Чернігівської областей. Тоді він зазначав, що є ймовірність нової спроби російського наступу на Півночі. Політик припускав, що можуть навіть знову піти на Київ.

ЗМІ писали, що агресор стягує війська до кордону Сумщини та Чернігівщини, тому наші прикордонники були напоготові.

Спроби прориву кордону

16 травня загарбники обстрілювали прикордоння Сумщини, аби відволікти наші підрозділи. Це мало допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України.

Ворог не зміг прорвати кордон, однак йшов бій з диверсантами. На жаль, загинув український прикордонник Олександр Поповченко.

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