Как прошла ночь в Днепропетровской области

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что ночью в регионе была длинная воздушная тревога. Во время нее оккупанты активно обстреливали Криворожский район.

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По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия,

– заявил Резниченко.

Огонь оккупанты открывали по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. К счастью, обошлось без пострадавших среди местного населения.

Обратите внимание! 29 мая впервые за долгое время в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу ночью. К сожалению, уже на следующую ночь сирены пришлось включить, ведь россияне открыли огонь из артиллерии.

Обстрелы Днепропетровской области: последние новости

Вражеские войска не в первый раз атакуют Криворожский район. Так, ночью на 28 мая во вражеский огонь попала церковь в одном из сел Зеленодольской общины. От удара повреждены окна храма, изгородь, а также ворота. Это уже второй храм, который россияне повредили в Днепропетровской области.

27 мая враг выпустил ракету по казармам Национальной гвардии. В пресс-службе силового ведомства сообщили журналистам 24 канала о жертвах в результате атаки. Однако их количество пока не сообщается. Также не говорят другие детали. Информацию скрывают для того, чтобы ею не смогли воспользоваться россияне.

Тихо не было и 26 мая. Тогда оккупанты обстреляли поля в Апостоловской общине. К счастью, обошлось без жертв.

Что известно о ситуации на фронте

Вражескому войску удалось зайти на окраины Северодонецка. В настоящее время продолжаются жесткие бои за город. Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы прогнать врага. Известно, что россияне своими обстрелами убили 2 местных жителя, а еще 5 – ранили.

Оккупанты пытаются оцепить украинских военных в районе Лисичанска. Они хотят отрезать отдельные подразделения от остальных войск.

По состоянию на утро 30 мая на войне в Украине погибли 30 350 российских оккупантов. Также украинские защитники ликвидировали множество их техники.

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