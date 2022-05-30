Как прошла ночь в Днепропетровской области

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что ночью в регионе была длинная воздушная тревога. Во время нее оккупанты активно обстреливали Криворожский район.

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По Криворожскому району снова стреляла вражеская артиллерия,
– заявил Резниченко.

Огонь оккупанты открывали по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. К счастью, обошлось без пострадавших среди местного населения.

Обстрелы Днепропетровской области: последние новости

Вражеские войска не в первый раз атакуют Криворожский район. Так, ночью на 28 мая во вражеский огонь попала церковь в одном из сел Зеленодольской общины. От удара повреждены окна храма, изгородь, а также ворота. Это уже второй храм, который россияне повредили в Днепропетровской области.

27 мая враг выпустил ракету по казармам Национальной гвардии. В пресс-службе силового ведомства сообщили журналистам 24 канала о жертвах в результате атаки. Однако их количество пока не сообщается. Также не говорят другие детали. Информацию скрывают для того, чтобы ею не смогли воспользоваться россияне.

Тихо не было и 26 мая. Тогда оккупанты обстреляли поля в Апостоловской общине. К счастью, обошлось без жертв.

Что известно о ситуации на фронте

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