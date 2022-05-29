Да, ночь и утро прошли без тревог, что в последнее время случается редко. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ранее Российские ракеты попали в завод в Кривом Роге: предприятие практически разрушено

Статистика тревог на Днепропетровщине

Заметим, что последняя воздушная тревога в Днепропетровской области была 28 мая в 20:05. Она длилась около часа. С начала полномасштабного вторжения в регионе было объявлено 647 тревог. Самая длинная была 14 марта – более 5 часов.

Согласно сервису по статистике воздушных тревог , отбой на Днепропетровщине преимущественно объявляют через 50 минут после первой сирены. Чаще опасность есть в субботу.

Были обстрелы

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что к утру ситуация в городе полностью контролируемая.

Спасатели работают по ликвидации последствий вчерашнего ракетного удара. Чиновник рассказал, что ночью враг обстреливал линию столкновения из разных типов артиллерии. На территории Кривого Рога и Криворожского района других чрезвычайных ситуаций не было.

Ракетные удары по Кривому Рогу

Вчера, 29 мая, почти во всех областях была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появилась информация о взрыве в Кривом Роге – около 20.30. Местных жителей призвали немедленно уходить в укрытие, если они еще не этого не сделали. Взрывы слышали на одном из выездов из города.

Впоследствии Вилкул сообщил, что несколько ракет прилетели на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Резниченко уточнил, что в предприятие попали двумя ракетами. Оккупанты нанесли сильные разрушения, поэтому спасатели сразу приступили к работе.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

Ночью 28 мая захватчики атаковали Криворожский район. Из артиллерии избивали по Зеленодольской общине . Обошлось без жертв и пострадавших. Однако в одном из сел во вражеский огонь попала территория церкви.

27 мая российские захватчики ударили ракетой по военному объекту области. Речь идет о казармах Национальной гвардии.

25 мая силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников в сутки над Днепропетровщиной.

Три новых "прилета" в Днепропетровской области были 23 мая. Тогда сообщили о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети. В 12 домах повреждены крыши и выбиты окна. Более того, в этот день россияне били по Апостоловской общине из "Ураганов" . Под вражеским огнем оказались села Малая Костромка и Ганивка.

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