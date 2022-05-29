Да, ночь и утро прошли без тревог, что в последнее время случается редко. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Ранее Российские ракеты попали в завод в Кривом Роге: предприятие практически разрушено
Статистика тревог на Днепропетровщине
Заметим, что последняя воздушная тревога в Днепропетровской области была 28 мая в 20:05. Она длилась около часа. С начала полномасштабного вторжения в регионе было объявлено 647 тревог. Самая длинная была 14 марта – более 5 часов.
Согласно сервису по статистике воздушных тревог , отбой на Днепропетровщине преимущественно объявляют через 50 минут после первой сирены. Чаще опасность есть в субботу.
Были обстрелы
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что к утру ситуация в городе полностью контролируемая.
Ракетные удары по Кривому Рогу
Впоследствии Вилкул сообщил, что несколько ракет прилетели на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Резниченко уточнил, что в предприятие попали двумя ракетами. Оккупанты нанесли сильные разрушения, поэтому спасатели сразу приступили к работе.
Предварительные обстрелы Днепропетровщины
- Ночью 28 мая захватчики атаковали Криворожский район. Из артиллерии избивали по Зеленодольской общине . Обошлось без жертв и пострадавших. Однако в одном из сел во вражеский огонь попала территория церкви.
- 27 мая российские захватчики ударили ракетой по военному объекту области. Речь идет о казармах Национальной гвардии.
- 25 мая силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников в сутки над Днепропетровщиной.
- Три новых "прилета" в Днепропетровской области были 23 мая. Тогда сообщили о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети. В 12 домах повреждены крыши и выбиты окна. Более того, в этот день россияне били по Апостоловской общине из "Ураганов" . Под вражеским огнем оказались села Малая Костромка и Ганивка.