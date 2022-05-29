Так, ніч і ранок минули без тривог, що останнім часом трапляється рідко. Про це розповів глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Раніше Російські ракети влучили у завод у Кривому Розі: підприємство практично зруйновано

Статистика тривог на Дніпропетровщині

Зауважимо, що остання повітряна тривога на Дніпропетровщині була 28 травня о 20:05. Вона тривала близько години. Від початку повномасштабного вторгнення у регіоні оголошували 647 тривог. Найдовша була 14 березня – понад 5 годин.

Відповідно до сервісу із статистикою повітряних тривог, відбій на Дніпропетровщині переважно оголошують через 50 хвилин після першої сирени. Найчастіше небезпека є в суботу.

Були обстріли

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що на ранок ситуація в місті повністю контрольована.

Рятувальники працюють щодо ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару. Чиновник розповів, що вночі ворог обстрілював лінію зіткнення з різних типів артилерії. На території Кривого Рогу та Криворізького району інших надзвичайних ситуацій не було.

Ракетні удари по Кривому Розі

Вчора, 29 травня, майже у всіх областях оголосили повітряну тривогу. Згодом з'явилась інформація про вибух у Кривому Розі – близько 20:30. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття, якщо вони ще не цього не зробили. Вибухи чули на одному з виїздів із міста.

Згодом Вілкул повідомив, що кілька ракет прилетіли на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Резніченко уточнив, що в підприємство влучили двома ракетами. Окупанти завдали сильних руйнувань, тому рятувальники одразу приступили до роботи.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

Вночі 28 травня загарбники атакували Криворізький район. З артилерії били по Зеленодольській громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Однак в одному з сіл під ворожий вогонь потрапила територія церкви.

27 травня російські загарбники вдарили ракетою по військовому об'єкту області. Мовиться про казарми Національної гвардії.

25 травня сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих безпілотників за добу над Дніпропетровщиною.

Три нові "прильоти" у Дніпропетровській області були 23 травня. Тоді повідомили про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. У 12 будинках пошкоджені дахи та вибиті вікна. Ба більше, в цей день росіяни гатили по Апостолівській громаді з "Ураганів". Під ворожим вогнем опинилися села Мала Костромка та Ганівка.

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