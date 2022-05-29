Так, ніч і ранок минули без тривог, що останнім часом трапляється рідко. Про це розповів глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Раніше Російські ракети влучили у завод у Кривому Розі: підприємство практично зруйновано
Статистика тривог на Дніпропетровщині
Зауважимо, що остання повітряна тривога на Дніпропетровщині була 28 травня о 20:05. Вона тривала близько години. Від початку повномасштабного вторгнення у регіоні оголошували 647 тривог. Найдовша була 14 березня – понад 5 годин.
Відповідно до сервісу із статистикою повітряних тривог, відбій на Дніпропетровщині переважно оголошують через 50 хвилин після першої сирени. Найчастіше небезпека є в суботу.
Були обстріли
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що на ранок ситуація в місті повністю контрольована.
Ракетні удари по Кривому Розі
Згодом Вілкул повідомив, що кілька ракет прилетіли на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Резніченко уточнив, що в підприємство влучили двома ракетами. Окупанти завдали сильних руйнувань, тому рятувальники одразу приступили до роботи.
Попередні обстріли Дніпропетровщини
- Вночі 28 травня загарбники атакували Криворізький район. З артилерії били по Зеленодольській громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Однак в одному з сіл під ворожий вогонь потрапила територія церкви.
- 27 травня російські загарбники вдарили ракетою по військовому об'єкту області. Мовиться про казарми Національної гвардії.
- 25 травня сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих безпілотників за добу над Дніпропетровщиною.
- Три нові "прильоти" у Дніпропетровській області були 23 травня. Тоді повідомили про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. У 12 будинках пошкоджені дахи та вибиті вікна. Ба більше, в цей день росіяни гатили по Апостолівській громаді з "Ураганів". Під ворожим вогнем опинилися села Мала Костромка та Ганівка.
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