Як минула ніч у Дніпропетровській області

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що вночі в регіоні була довга повітряна тривога. Під час неї окупанти активно обстрілювали Криворізький район.

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По Криворізькому району знову стріляла ворожа артилерія,

– заявив Резніченко.

Вогонь окупанти відкривали по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих серед місцевого населення.

Зверніть увагу! 29 травня вперше за довгий час на Дніпропетровщині не оголошували повітряну тривогу вночі. На жаль, вже наступної ночі сирени довелося увімкнути, адже росіяни відкрили вогонь з артилерії.

Обстріли Дніпропетровської області: останні новини

Ворожі війська не вперше атакують Криворізький район. Так, вночі проти 28 травня під ворожий вогонь потрапила церква в одному з сіл Зеленодольської громади. Від удару пошкоджені вікна храму, огорожа, а також ворота. Це вже другий храм, який росіяни пошкодили на Дніпропетровщині.

27 травня ворог випустив ракету по казармах Національної гвардії. У пресслужбі силового відомства повідомили журналістам 24 каналу про жертв внаслідок атаки. Однак їхню кількість наразі не повідомляють. Також не кажуть інших деталей. Інформацію приховують для того, щоб нею не змогли скористатися росіяни.

Тихо не було й 26 травня. Тоді окупанти обстріляли поля в Апостолівській громаді. На щастя, обійшлося без жертв.

Що відомо про ситуацію на фронті

Ворожому війську вдалося зайти на околиці Сєвєродонецька. Наразі тривають жорсткі бої за місто. Збройні Сили України роблять все, щоб прогнати ворога. Відомо, що росіяни своїми обстрілами вбили 2 місцевих мешканців, а ще 5 – поранили.

Окупанти намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська. Вони хочуть відрізати окремі підрозділи від решти нашого війська.

Станом на ранок 30 травня на війні в Україні загинули 30 350 російських окупантів. Також українські захисники ліквідували величезну кількість їхньої техніки.

До теми дивіться відео про те, що в центрі захопленого Мелітополя прогримів потужний вибух: