Росіяни вдарили по Апостолівській громаді

Про обстріл Криворізького району розповів глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Росіяни обстріляли Криворізький район з артилерії.

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Як написав Офіційний Резніченко, опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. На щастя, людей не зачепило.

Також, за його словами, ніч у Дніпропетровській області минула більш-менш спокійно.

Окупанти поцілили в поля

Про обстріл розповів й очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що окупанти, як і раніше, обстрілювали прикордонні території Дніпропетровщини.

В Апостолівській громаді росіяни з артилерії поцілили в поля. Лукашук підтвердив інформацію Резніченка про те, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.