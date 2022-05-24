Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, а також влучили по Великій Костромці.

Важливо Росіяни хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк: в одній багатоповерхівці – 4 загиблих

Внаслідок обстрілу є руйнування, проте люди не постраждали.



Наслідків російських обстрілів по Дніпропетровщині / Фото Валентин Резніченко​

Крім того, у Павлоградському районі російські війська "демілітаризували" поле. Через влучання ракети там утворилася вирва, яка сягає глибини у 4 метри. Ніхто не постраждав.



Російські війська "демілітаризували" поле / Фото Валентин Резніченко

Також очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук доповнив інформацію щодо Павлоградського району. Він зазначив, що наслідки все ще зʼясовуються.

"Обстріляли окупанти і Криворізький район: з "Ураганів" поцілили по Великій Костромці. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає. На фото нижче – чергова ілюстрацію того, як нас "звільняють" від гніту нацистів. Бракує слів", – повідомив Микола Лукашук.



Як нас "звільняють" від гніту нацистів / Фото Микола Лукашук

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що вночі було багато ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення.

"У Криворізькому районі був обстріл села Велика Костромка з РСЗВ "Ураган" – 15 "приходів", зруйновано домоволодіння, жертв немає", – зазначив Вілкул.

Яка ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

Російські окупанти вгатили по Дніпропетровщині аж 4 рази. У обласній військовій адміністрації пояснили, що руйнування серйозні.

Про загрозу ракетного удару у Павлограді повідомили о 11:29 22 травня. Коли почулися вибухи, влада закликала мешканців зберігати спокій та не публікувати в соцмережах жодних фото та відео до появи офіційної інформації.

У Криворізькому 82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Він приніс їх додому і намагався самостійно розібрати, але вони здетонували й стався вибух.

Дивіться також – Росія зухвало вдарила по Дніпру 2 ракетами: є постраждалі: відео