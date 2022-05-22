У Павлограді прокоментували вибухи

Про загрозу ракетного удару у Павлограді повідомили о 11:29. Коли почулися вибухи, влада закликала мешканців зберігати спокій та не публікувати в соцмережах жодних фото на відео до появи офіційної інформації.

До теми У Харкові під час повітряної тривоги чули вибухи

Згодом у фейсбуці міськради Павлограду повідомили, що працюють Збройні Сили України.

Місто не зазнало пошкоджень. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе,
– написали там.

Зауважимо, що станом на 13:03 у Дніпропетровській області та Павлограді зокрема знову оголосили повітряну тривогу.

Сирени пролунали в багатьох областях

Близько 13:00 години сигнал повітряної тривоги почули мешканці центральних областей України. Приблизно за пів години сирени пролунали й на заході.

Наразі про небезпеку удару з повітря оголосили в:

  • Луганській,
  • Дніпропетровській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Київській,
  • Вінницькій,
  • Житомирській,
  • Рівненській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській,
  • Волинській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Закарпатській областях.

Мешканцям цих регіонів необхідно перейти до укриттів або інших безпечних місць. Залишатися там потрібно до другої сирени, яка сигналізуватиме відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом – воно може врятувати життя.

Зверніть увагу – ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку "Тюльпан" завдяки російському пропагандисту: дивіться відео