У Павлограді прокоментували вибухи
Про загрозу ракетного удару у Павлограді повідомили о 11:29. Коли почулися вибухи, влада закликала мешканців зберігати спокій та не публікувати в соцмережах жодних фото на відео до появи офіційної інформації.
До теми У Харкові під час повітряної тривоги чули вибухи
Згодом у фейсбуці міськради Павлограду повідомили, що працюють Збройні Сили України.
Місто не зазнало пошкоджень. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе,
– написали там.
Зауважимо, що станом на 13:03 у Дніпропетровській області та Павлограді зокрема знову оголосили повітряну тривогу.
Сирени пролунали в багатьох областях
Близько 13:00 години сигнал повітряної тривоги почули мешканці центральних областей України. Приблизно за пів години сирени пролунали й на заході.
Наразі про небезпеку удару з повітря оголосили в:
- Луганській,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Рівненській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Волинській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській областях.
Мешканцям цих регіонів необхідно перейти до укриттів або інших безпечних місць. Залишатися там потрібно до другої сирени, яка сигналізуватиме відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом – воно може врятувати життя.
Зверніть увагу – ЗСУ знищили ворожу артилерійську установку "Тюльпан" завдяки російському пропагандисту: дивіться відео