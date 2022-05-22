У Павлограді прокоментували вибухи

Про загрозу ракетного удару у Павлограді повідомили о 11:29. Коли почулися вибухи, влада закликала мешканців зберігати спокій та не публікувати в соцмережах жодних фото на відео до появи офіційної інформації.

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Згодом у фейсбуці міськради Павлограду повідомили, що працюють Збройні Сили України.

Місто не зазнало пошкоджень. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе,

– написали там.

Зауважимо, що станом на 13:03 у Дніпропетровській області та Павлограді зокрема знову оголосили повітряну тривогу.

Сирени пролунали в багатьох областях

Близько 13:00 години сигнал повітряної тривоги почули мешканці центральних областей України. Приблизно за пів години сирени пролунали й на заході.

Наразі про небезпеку удару з повітря оголосили в:

Луганській,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Чернігівській,

Київській,

Вінницькій,

Житомирській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Тернопільській,

Волинській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській областях.

Мешканцям цих регіонів необхідно перейти до укриттів або інших безпечних місць. Залишатися там потрібно до другої сирени, яка сигналізуватиме відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте цим правилом – воно може врятувати життя.

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