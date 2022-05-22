Харків'яни під час тривоги сиділи в укриттях. Вибухи було чути в одному з районів міста.

До теми У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

Причина вибухів поки невідома

Відбій повітряної тривоги у Харкові та області був о 12:57. Очевидці зняли на відео, що вибухи під час небезпеки не припинялися. Причина вибухів поки невідома.

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Нагадаємо, що Збройні Сили України на Харківщині здійснюють контрнаступ, щоб вигнати ворога. Їм вже вдалося значно відтіснити його від Харкова. Саме завдяки цьому місто менше потерпає від обстрілів.

Але це не означає, що можна розслабитись та ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже загроза ракетних обстрілів досі зберігається по всій Україні. Тому при сигналах тривоги треба негайно йти в безпечне місце. Там треба сидіти до наступного звуку сирени. Він сповіщає, що небезпека минула і можна виходити.

Останні обстріли від російських окупантів

Регіонами, які найбільше страждають від російської навали, є Донецька та Луганська області. За інформацією Донецької ОВА, за добу, 21 травня, російські найманці здійснили 16 обстрілів по 11 населених пунктах області. Стріляли з різного виду озброєння. Також вони підвищили інтенсивність своїх підлих обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Також у ніч проти 22 травня російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області. Цей напрямок також є одним з тих, де наступають росіяни і хочуть просунутися. Частина області тимчасово окупована. Через остані обстріли постраждали цивільні мешканці.

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Це трапилось з 18:00 до 19:00 21 травня. Місцеві повідомили, що в результаті обстрілів є троє загиблих і перебиті газові труби. Після обстрілів одразу ж приїхали пропагандисти, щоб зняти наслідки і виставити їх у своїй брехливій картинці.

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