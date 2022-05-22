Про актуальну ситуацію у Донецькій області розповіли в ОВА, передає 24 канал.

Важливо Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з 4 напрямів, – Гайдай

За даними Донецької ОВА, за добу російські найманці здійснили 16 обстрілів по 11 населених пунктів. Ворог застосував:

стрілецьку зброю,

танки,

артилерію,

міномети,

авіаобстріл,

"Град".

Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Тривають бої в районі Лиману й Райгородка. За добу в області — 7 загиблих і 10 поранених цивільних,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація в інших регіонах

Запорізька область: приблизно о другій годині ночі сталися 3 "прильоти" ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.

приблизно о другій годині ночі сталися 3 "прильоти" ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються. Харківщина: У Харкові вночі лунали поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби – 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в зокрема 5 у Харкові, 1 людина у Лозівському районі, 1 – у Шевченківському та 1 – у Чугуївському.

У Харкові вночі лунали поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби – 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в зокрема 5 у Харкові, 1 людина у Лозівському районі, 1 – у Шевченківському та 1 – у Чугуївському. Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених. Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово.

ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених. Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово. Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень, потерпілих немає. Вдень, вночі й досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації щодо потерпілих і пошкодження наразі немає.

вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень, потерпілих немає. Вдень, вночі й досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації щодо потерпілих і пошкодження наразі немає. Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби – вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Російські окупанти зосереджують основні сили на Східному напрямку, зокрема, на Луганщині. Вони намагаються захопити Сєвєродонецьк, знищуючи місто дощенту. Втім, Збройні Сили України продовжують тримати оборону. ЗСУ помстилися за зруйнований міст та численні обстріли Сєвєродонецька – знищили техніку з окупантами, які відповідальні за це.

Варте вашої уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео