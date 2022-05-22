Об актуальной ситуации в Донецкой области рассказали в ОВА, передает 24 канал.
Важно Россияне пытались ворваться в Северодонецк с 4 направлений, – Гайдай
По данным Донецкой ОВА, за сутки российские наемники совершили 16 обстрелов по 11 населенным пунктам. Враг применил:
- стрелковое оружие,
- танки,
- артиллерию,
- минометы,
- авиаобстрел,
- "Град".
Повышение интенсивности обстрелов вблизи городов Соледар, Святогорск, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк.
Продолжаются бои в районе Лимана и Райгородка. За сутки в области – 7 погибших и 10 раненых гражданских,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в других регионах
- Запорожская область: примерно в два часа ночи произошли 3 "прилета" ракет по селу возле Запорожья. Подробности и последствия выясняются.
- Харьковщина: В Харькове ночью раздавались одиночные обстрелы, пострадавших нет. В течение суток – 8 раненых в результате обстрелов по области, в том числе 5 в Харькове, 1 человек в Лозовском районе, 1 – в Шевченковском и 1 – в Чугуевском.
- Луганщина: ситуация в области остается напряженной. Один человек погиб, двое раненых. Северодонецк штурмовали сразу с четырех сторон, но получили отпор и отошли на прежние позиции. Артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов – круглосуточно.
- Николаевщина: ночью были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий, пострадавших нет. Днем, ночью до сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
- Херсонщина: стабильно сложная ситуация на территории всей области, за прошедшие сутки – взрывы и обстрелы во всех районах. Подтверждается информация от жителей теробщин о минировании мостов и дорог, которыми жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию. В населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской теробщин, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.
Российские оккупанты сосредоточивают основные силы на Восточном направлении, в частности, на Луганщине. Они пытаются захватить Северодонецк, уничтожая город до основания. Впрочем, Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону. ВСУ отомстили за разрушенный мост и многочисленные обстрелы Северодонецка – уничтожили технику с оккупантами, ответственными за это.
Достойно вашего внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео