В результате российских обстрелов на территории Луганщины разрушены многие дома. Россияне наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре.

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Последствия вражеских атак в Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что российские кафиры из минометов и артиллерии обстреляли почти все подконтрольные Украине населенные пункты Луганщины.

Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста близ железнодорожного вокзала.

Также председатель ОВА сообщил, что после вражеских обстрелов в основном пострадали жилые дома, в частности:

7 в Северодонецке;

по 5 в Лисичанске, Тошковце и Почечном;

4 в Врубовке;

по 3 в горном и Золотом;

2 в Привилле.

Однако, как отметил Гайдай, количество разрушенных домов у Новодружеска еще не установлено, поскольку инфраструктура пострадала сразу на трех улицах.

Обстрелы продолжаются по всей линии столкновения

Сергей Гайдай сообщил, что на Донбассе боевые действия продолжаются по всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка. Оккупанты проводили штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового, однако наши защитники и защитницы отразили атаку, поэтому россияне были вынуждены отступать.