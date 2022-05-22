Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на утро 22 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . Украинские защитники и защитницы продолжают давать героический отпор захватчикам.

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Ситуация на Западе и Севере

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска усилили разведку, для чего в приграничных районах Беларуси развернули средства дополнительной радиоэлектронной разведки. Угроза ракетных ударов с данной местности сохраняется.

Вчера кафиры нанесли ракетный удар по военному объекту на Ровенщине, из-за чего пострадали 6 человек. Поэтому глава ОВА Виталий Коваль призвал жителей области на сутки воздержаться от массовых мер из-за угрозы повторных атак.

Не спокойно и в Черниговской и Сумской областях. На Северском направлении россияне обстреляли населенные пункты Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи. Оккупанты разместили пусковые установки Искандер-М на территории Белгородской области.

Ситуация на Востоке

На Слобожанском направлении российские кафиры ведут боевые действия с целью не допустить наших воинов к линии государственной границы с Россией в Харьковской области.

На Славянском направлении захватчики проводят подготовку к наступлению. Вернополье, Дубровное и Довгенькое подверглись артиллерийским атакам со стороны противника.

В Донецком направлении российские захватчики пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы выйти на административные границы Луганской области. в районе Врубовки и Бахмута россияне нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре.

На Лиманском направлении , несмотря на отсутствие активных боевых действий, оккупанты атаковали инфраструктуру Лимана, Озерного, Закотного, Дибровы и Серебрянки.

На Северодонецком направлении российские кафиры вдоль всей линии столкновения атакуют позиции украинских воинов с применением минометов и ствольной артиллерии. Враг сосредоточил свои усилия на Северодонецке и Лисичанске. Кроме того, кафиры провели провальные штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Кафиры были вынуждены отойти на старые позиции.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия. Русские с помощью артиллерии пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Триполья, Липового и Васильевки.

На Авдеевском направлении российские кафиры понесли потери в районе Красногоровки.

На Кураховском направлении наши защитники и защитницы отразили штурмовые действия в направлении Марьинки. кроме того, противник обстрелял Новомихайловку и Владимировку и нанес ракетные удары по Никольскому и Екатериновке.

Ситуация на Юге

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне пытаются закрепиться на занятых рубежах и обстреливают позиции наших воинов и инфраструктуру региона. Так ночью кафиры нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине в Запорожской области. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На Южнобужском направлении активных боевых действий кафиры не ведут. Свои усилия они сосредоточили на оборудовании позиций и содержании занятых рубежей.



Карта боевых действий на 22 мая / Скриншот

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