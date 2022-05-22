Поки не буде відбою – перебувати на вулиці небезпечно. Тому не ігноруйте сирени, а відповідально ставтеся до власного життя.

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У яких областях оголосили повітряну небезпеку

Київській,

Чернігівській,

Житомирській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Черкаській,

Луганській (там тривогу не скасовують ще з 4 квітня).

Зауважимо, найперше сирени залунали у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях – близько 13:00. Вже через 10 хвилин про загрозу авіаудару повідомили у решті вище перерахованих регіонах.



Карта повітряних тривог / Скриншот єМапа