Поки не буде відбою – перебувати на вулиці небезпечно. Тому не ігноруйте сирени, а відповідально ставтеся до власного життя.
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У яких областях оголосили повітряну небезпеку
- Київській,
- Чернігівській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Черкаській,
- Луганській (там тривогу не скасовують ще з 4 квітня).
Зауважимо, найперше сирени залунали у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях – близько 13:00. Вже через 10 хвилин про загрозу авіаудару повідомили у решті вище перерахованих регіонах.
Карта повітряних тривог / Скриншот єМапа