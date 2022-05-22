Як сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, неможна торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей.

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Україна може деблокувати Чорне море

Подоляк зазначив, що світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря.

Далі ми все зробимо самі,

– наголосив він.

Агресія Росії може спричинити

Військове вторгнення Росії до України призвело не лише до масового потоку біженців з країни, гибелі наших громадян, руйнування великих і маленьких населених пунктів, але за оцінками експертів може призвести до найглибшої продовольчої кризи в сучасній історії людства.

Зверніть увагу! Експерти Київської школи економіки наголосили наголошують, що в цілому від поставок зерна з України залежать понад 400 мільйонів людей у світі.

Збройна агресія заблокувавши поставки життєво важливого продовольства від українських виробників в інші країни, перетворила ще 40 мільйонів людей на тих, хто потерпає від голоду в різних регіонах світу.

"Коли мовиться про ризики продовольчій безпеці, в багатьох місцях існувала загрозлива ситуація. Вона різко загострилося через агресію Росії проти України, що збільшило на 40 мільйонів кількість людей, які відчувають нестачу продовольства", – зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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В Естонії заявили про потребу ввести кораблі НАТО в акваторію Чорного моря, щоб розблокувати роботу портів України. Забезпечення безпечного торгового судноплавства стало б потужним кроком на підтримку України.

Ріго Террас вважає, що введення кораблів НАТО та кораблів інших країн Європи в Чорне море для розблокування українських портів та забезпечення судноплавства стало б потужним стримуючим фактором. Він висловив сумнів, що Росія наважиться атакувати кораблі НАТО, які супроводжують цивільні судна, "адже це призведе до прямого зіткнення з НАТО".

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