Таку інформацію повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Російські війська нещадно завдають ударів крилатими ракетами по цивільній та промисловій інфраструктурі Україні.
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За даними Оперативного командування "Південь", на місці влучання ракети зруйновані промислові споруди об'єкта, а також утворилася вирва діаметром у 12 та глибиною у три метри.
Фотографії наслідків ракетного обстрілу промислового підприємства з добривами
Одразу після влучання на підприємстві виникла пожежа. Вогнеборці Державної служби України з надзвичайних ситуацій швидко ліквідували займання.
Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає,
– зазначили в ОК "Південь".
Слідчі управління Служби безпеки України в Одеській області внесли відомості до ЄРДР та розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).