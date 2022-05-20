Росіяни влучили у пляжну вбиральню

За даними Оперативного командування Південь, обійшлося без втрат. Однак, це поки попередні дані. Натомість відомо, що росіяни поцілили у пляжну вбиральню – вона зруйнована.

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Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню,

– йдеться у повідомленні.

Попередньо, "крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", додали у командуванні.