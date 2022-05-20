Відео професійної роботи льотчиків опублікував офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко у своєму фейсбуці.

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На відео видно, як два українських гелікоптери, піднявшись в небо, майстерно відпрацьовують ударами ворожі війська. Інформації, де саме відбувається атака, не вказали. Проте всі можуть побачити, на якому рівні Повітряні сили України справляються з тим, хто без запрошення прийшов на нашу землю.

Запуск ракети з українського гелікоптера / скриншот з відео

Робота української авіації / скриншот з відео

Українська авіація, яку за версією російської пропаганди, вже кілька разів знищили, насипає оркам. І чим далі, тим дужче,

– підписав Кочевенко відео.