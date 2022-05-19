Про це повідомила Борівська селищна рада, зазначивши, що пілотам літака вдалося катапультувалися. Крім того, в опублікованому повідомленні розповіли, де наразі зосереджується найбільше живої сили та техніки окупантів.

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Окупантам періодично "прилітає" від наших ЗСУ

Борівська селищна рада пише, що бойові дії на території громади наразі не ведуться, але загарбники все одно зазнають втрат. Так, вчора, 18 травня, наші захисники збили у небі ворожий Су-34.

Вчора над сусіднім Куп’янським районом був збитий ворожий літак Су-34, який впав в Оскіл неподалік Підлиману. Пілотам ворожого винищувача, на жаль, вдалося катапультуватися,

– йдеться у повідомленні.

За даними української аеророзвідки, найбільша кількість живої сили і техніки окупантів наразі перебуває у малих селах Борівщини на перетині кордонів трьох областей: Харківської, Луганської і Донецької, а також у Шийківці, Чернещині, Пісках-Радьківських. Велика кількість ворожих військ проходить через громаду транзитом.

Громадою "керують" місцеві колаборанти

Російська комендатура на чолі з військовим комендантом за сприянням кількох місцевих колаборантів приступила до управління громадою.

"Вони розповідають місцевим жителям нісенітниці про те, ніби Борівщина вже є частиною чи то "ЛНР", чи то Бєлгородської області Росії, намагаються примусити до співпраці місцевих підприємців, чинять тиск на керівників комунальних підприємств та старост", – додають представники Борівської селищної ради.

На жаль, у громаді досі проблеми з інтернетом, слабкий мобільний зв’язок. Не працює банківська система та державні підприємства. У громаді відчувається гостра нестача ліків, зокрема, закінчується інсулін. Окупанти своєю чергою не пропускають гуманітарні вантажі, у тому числі життєво важливі ліки, з територій, підконтрольних українській владі. Така політика окупаційної влади може призвести до трагічних наслідків, додають у телеграм-каналі сільради.

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Що відбувається на Харківщині: коротко

Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили від російських окупантів вже 23 населені пункти на Харківському напрямку. Напередодні, за даними Генштабу, під контроль українських військових перейшло село Дементіївка Дергачівського району.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції. Однак ворог продовжує здійснювати вогневе ураження українських підрозділів і навіть намагався проводити контратаки, щоб відновити втрачені рубежі.

Ворог атакував село Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки. Поранень внаслідок обстрілу у Лозівському районі зазнала 63-річна жінка. Її вночі госпіталізували.

На деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що наразі варто відкласти таке рішення.

В Офісі Президента 10 травня повідомляли, що в Україні від окупантів вдалося звільнили понад 1 003 населених пункти.

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