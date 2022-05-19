Сьогодні, 19 травня, о 4 ранку загарбники знову підступно обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає 24 канал.

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Ворожий снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. На щастя, за попередніми даними, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав.

Ворог обстріляв села: є постраждалі

Вже другу добу поспіль ворог атакує село Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки.

Поранень внаслідок обстрілу у Лозівському районі зазнала 63-річна жінка. Її вночі госпіталізували.

Також впродовж останньої доби російські окупанти обстрілювали Прудянку та Вільхуватку, вже відомо про 3 цивільних постраждалих людей. Також вчора, 18 травня, внаслідок чергових обстрілів Салтівки та П’ятихатки постраждали 3 людей.

У самій Харківській області, за словами Синєгубова, тривають інтенсивні бойові дії. Загарбники все ще не полишають спроб утримати рубежі, що вдалось зайняти на Харківському напрямку, а також намагаються проводити контратаки. Водночас українські захисники не готові віддати ворогу ні клаптика землі, тож російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Зокрема при спробі вести наступальні дії за підтримки артилерії на Ізюмському напрямку в районі Великої Комишувахи, ворог через значні втрати змушений був відступити.

Як ситуація на Харківщині: головне

Мешканці Харкова масово повертаються у місто та в деокуповані населені пункти області. Однак очільник ОВА зазначив, що не можна говорити про те, що повернення є абсолютно безпечним, адже ворог продовжує обстрілювати як саме місто, так і населені пункти області.

Водночас Харкові вже відновив роботу громадський транспорт, також невдовзі планується відновити роботу метро.

Вчора окупанти обстрілювали позицій Збройних Сил України з території Росії, але вони дають гідну відповідь ворогу, тому окупанти зараз зосереджені на обороні своїх позицій.

Також минулої доби українські захисники здійснили успішні контратаки. Завдяки цьому вони 18 травня звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка Дергачівського району на Харківщині. Тепер він знову під контролем українських військових.

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