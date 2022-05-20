Видео профессиональной работы летчиков опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко в своем фейсбуке.

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На видео видно, как два украинских вертолета, поднявшись в небо, искусно отрабатывают ударами вражеские войска. Информации, где происходит атака, не указали. Однако все могут увидеть, на каком уровне воздушные силы Украины справляются с тем, кто без приглашения пришел на нашу землю.

Запуск ракеты с украинского вертолета / скриншот с видео

Работа украинской авиации / скриншот с видео

Украинская авиация, которую по версии российской пропаганды уже несколько раз уничтожили, насыпает оркам. И чем дальше, тем сильнее,
– подписал Кочевенко видео.

Свежие потери россиян на войне против Украины по состоянию на 20 мая

На защите Украины стоят как наземные, так и воздушные войска, поэтому врагу не укрыться от пристального глаза украинской армии. Каждый день любимый список каждого украинца пополняется новыми потерями россиян в личном составе и технике.

  • личного состава 28 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1263 (+9) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3090 (+27) единицы;
  • артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;
  • РСЗО – 200 (+1) единиц;
  • средств ПВО – 93 единицы;
  • самолетов – 204 (+1) единицы;
  • вертолетов – 168 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;
  • крылатых ракет – 103 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единиц;
  • специальной техники – 43 единицы.

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