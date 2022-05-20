Видео профессиональной работы летчиков опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко в своем фейсбуке.
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На видео видно, как два украинских вертолета, поднявшись в небо, искусно отрабатывают ударами вражеские войска. Информации, где происходит атака, не указали. Однако все могут увидеть, на каком уровне воздушные силы Украины справляются с тем, кто без приглашения пришел на нашу землю.
Запуск ракеты с украинского вертолета / скриншот с видео
Работа украинской авиации / скриншот с видео
Украинская авиация, которую по версии российской пропаганды уже несколько раз уничтожили, насыпает оркам. И чем дальше, тем сильнее,
– подписал Кочевенко видео.
Свежие потери россиян на войне против Украины по состоянию на 20 мая
На защите Украины стоят как наземные, так и воздушные войска, поэтому врагу не укрыться от пристального глаза украинской армии. Каждый день любимый список каждого украинца пополняется новыми потерями россиян в личном составе и технике.
- личного состава 28 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1263 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3090 (+27) единицы;
- артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;
- РСЗО – 200 (+1) единиц;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 (+1) единицы;
- вертолетов – 168 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;
- крылатых ракет – 103 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
Последние новости об уничтожении вражеской авиации:
- 18 мая Воздушные Силы уничтожили бронетехнику армии врага практически одним ударом. Украинская авиация сделала это под прикрытием украинских истребителей. В результате уничтожены не только 20 единиц техники, но и личный состав войск России и его боеприпасы.
- Два дня назад, 18 мая, украинские защитники сбили в небе враждебный Су-34 над Купянским районом . Самолет упал в Оскол неподалеку от Подлимана. К сожалению, пилотам вражеского истребителя удалось катапультироваться.
- 17 мая наши воины сбили еще один российский беспилотник над Днепропетровской областью. Теперь российский дрон типа "Орлан" больше не сможет производить разведку над украинским городом.