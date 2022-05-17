Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что Вооруженные Силы Украины работают. О сбитии российской авиации он сообщил около 16:30.

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Все хорошо. Наши военные работают. Сбили над областью вражеский беспилотник,

– написал чиновник.

Теперь российский дрон больше не сможет проводить циничную разведку над украинским городом. Кстати, за минувшие сутки наши военные отправили вслед за кораблем 9 вражеских беспилотников.

Что известно о потерях российской армии на войне в Украине

Украинские защитники ежедневно уничтожают технику и личный состав российской армии, которая цинично ворвалась на нашу землю. За 83 дня войны в Украине погибло колоссальное количество оккупантов – 27 900 человек. Также наши бойцы превращают танки и другую технику россиян в металлолом. Они уже уничтожили:

танков – 1 235 единиц;

боевых бронированных машин – 3009 единиц;

артиллерийских систем – 578 единиц;

РСЗО – 198 единиц;

средств ПВО – 90 единиц;

самолетов – 201 единица;

вертолетов – 167 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2109 единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 единиц;

специальной техники – 43 единицы;

крылатых ракет – 97 единиц.

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Последние новости о ситуации в Днепропетровской области

Ночью на 15 мая путинская армия обстреляла из реактивных систем залпового огня "Ураган" населенные пункты Широковской общины. Снаряды попали между селами. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Также известно, что обошлось без разрушений.

Ранее Резниченко сообщал, что за 79 дней войны враг выпустил по области 140 ракет. Всего от атак оккупантов погибли 17 человек, а более 300 домов потерпели разрушения. Речь идет о гараже, складах и жилых домах.

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