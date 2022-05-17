Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що Збройні Сили України працюють. Про збиття російської авіації він повідомив близько 16:30.

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Все добре. Наші військові працюють. Збили над областю ворожий безпілотник,

– написав чиновник.

Тепер російський дрон більше не зможе проводити цинічну розвідку над українським містом. До речі, за минулу добу наші військові відправили вслід за кораблем 9 ворожих безпілотників.

Що відомо про втрати російської армії на війні в Україні

Українські захисники щодня нищать техніку та особовий склад російської армії, яка цинічно вдерлася на нашу землю. За 83 дні війни в Україні загинула колосальна кількість окупантів – 27 900 осіб. Також наші бійці перетворюють танки та іншу техніку росіян на брухт. Вони вже знищили:

танків – 1 235 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 009 одиниць;

артилерійських систем – 578 одиниць;

РСЗВ – 198 одиниць;

засобів ППО – 90 одиниць;

літаків – 201 одиницю;

гелікоптерів – 167 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 109 одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

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Останні новини про ситуацію у Дніпропетровській області

Уночі проти 15 травня путінська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Ураган" населені пункти Широківської громади. Снаряди поцілили між селами. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Також відомо, що минулося без руйнувань.

Раніше Резніченко повідомляв, що за 79 днів війни ворог випустив по області 140 ракет. Загалом від атак окупантів загинули 17 людей, а понад 300 будинків зазнали руйнувань. Мовиться про гаражі, склади та житлові будинки.

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