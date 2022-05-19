Так, в Одесі росіяни здійснюють інформаційні вкиди, намагаючись спровокувати місцевих мешканців та дізнатись справжні позиції підрозділів Збройних Сил України. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук на офіційній сторінці у телеграмі вранці 19 травня.

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Росіяни продовжують поширювати фейки на Одещині

За словами Сергія Братчука, у ніч проти 19 травня на Одещині минулось без ворожих ракетних ударів по об'єктах – все завдяки професійній роботі української протиповітряної оборони.

При цьому посадовець подякував мешканцям області, що не фіксують і не поширюють роботу ППО та загалом Збройних Сил України. У регіоні, за словами Братчука, тривають контрдиверсійні заходи, чорноморський флот Росії продовжує тероризувати Одещину та блокувати виходи з українських портів.

Тривають ворожі фейкові вкиди про розташування підрозділів ЗСУ в Одесі. Це росіяни роблять для того, аби люди в обговореннях викрили справжні позиції наших захисників та захисниць у регіоні. Братчук закликав дотримуватись інформаційної гігієни та не вестись на провокації ворога.

Разом з тим минулого дня, 18 травня, представники Національної поліції перевірили інформацію щодо ймовірного замінування декількох адміністративних будівель та одного з парків в Одесі – жодних вибухових пристроїв не було виявлено.

Ці повідомлення були фейковими – це складова тієї самої гібридної війни, яку продовжує Росія. Ці дзвінки (про замінування – ред. 24 канал), як правило, лунають з території Росії та тимчасово окупованих територій України,

– пояснив очільник Одеської ОВА.

До слова, Сергій Братчук закликав мешканців Одещини не реагувати на психологічні атаки ворога, разом з тим дотримуватись правил й прямувати в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Адже загроза ворожих ракетних ударів, зокрема з напрямку Чорного моря, залишається.

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