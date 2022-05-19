Так, в Одессе россияне совершают информационные вбросы, пытаясь спровоцировать местных жителей и узнать настоящие позиции подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук на официальной странице в телеграме утром 19 мая.

Читайте также 110 поражений позиций врага: на Юге за сутки ликвидировали более 100 оккупантов и склады

Россияне продолжают распространять фейки в Одесской области

По словам Сергея Братчука, ночь на 19 мая в Одесской области прошла без вражеских ракетных ударов по объектам – все благодаря профессиональной работе украинской противовоздушной обороны.

При этом чиновник поблагодарил жителей области, что не фиксируют и не распространяют работу ПВО и вообще Вооруженных Сил Украины. В регионе, по словам Братчука, продолжаются контрдиверсионные меры, черноморский флот России продолжает терроризировать Одесскую область и блокировать выходы из украинских портов.

Продолжаются враждебные фейковые вбросы о расположении подразделений ВСУ в Одессе. Это россияне делают, чтобы люди в обсуждениях разоблачили настоящие позиции наших защитников и защитниц в регионе. Братчук призвал соблюдать информационную гигиену и не вестись на провокации врага.

Вместе с тем, в минувший день, 18 мая, представители Национальной полиции проверили информацию о вероятном заминировании нескольких административных зданий и одного из парков в Одессе – никаких взрывных устройств не было обнаружено.

Эти сообщения были фейковыми – это составляющая той же гибридной войны, которую продолжает Россия. Эти звонки (о заминировании – ред. 24 канал), как правило, раздаются с территории России и временно оккупированных территорий Украины,

– объяснил глава Одесской ОВА.

К слову, Сергей Братчук призвал жителей Одесщины не реагировать на психологические атаки врага, вместе с тем соблюдать правила и направляться в укрытие, когда раздается сигнал воздушной тревоги. Ведь угроза вражеских ракетных ударов, в том числе по направлению к Черному морю, остается.

Не пропустите – оперативная информация Генштаба ВСУ по актуальной ситуации на 19 мая: смотрите видео