Сергій Братчук наголосив, що такі заяви російського МЗС – інформаційне алібі для майбутньої атаки. Про це речник Одеської ОВА заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Братчук відреагував на вигадки Захарової

Речник ОВА підтвердив, що на Одеській кіностудії і справді є військова техніка – раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовують під час зйомок. Однак Сергій Братчук зазначив, що на студії буде поповнення – трофейна техніка російських окупантів, щоб знімати фільми про перемогу України.

Братчук зазначив, що такі вигадки для росіян – інформаційне алібі, яке вони хочуть собі забезпечити, плануючи атаку.

Ми бачимо, що росіяни діють за методичкою: анонсують подію, при чому вона за вуха притягнута до військових справ. Мова йде про лікарні, одеські школи, і не тільки одеські, кіностудію, як зараз. Це називається "інформаційне алібі", яке вони собі створюють, щоб потім нанести ракетний удар,

– наголосив Братчук.

Тому речник ОВА підкреслив, що такі заяви варто брати до уваги та сподіватися на наші Збройні Сили.

Як відреагували на кіностудії

Як повідомляє видання "УНІАН", в Одеській кіностудії обурені інформаційним вкидом про нібито "військову базу". Директор кіностудії Андрій Осіпов так само зазначив, що єдина військова техніка на студії – раритетний автомобіль.

Осіпов наголосив, що навіть попри війну, кіностудія продовжує свою роботу та знімає фільми. Частина персоналу працює дистанційно.

У непростих умовах війни на Одеській кіностудії все ж триває кінопроцес. З метою безпеки більшість співробітників працюють віддалено. Знімальний процес відбувається на різних локаціях міста та області,

– зазначив Осіпов.

Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що нібито мешканці прилеглих будинків "покидають свої домівки через військову техніку на кіностудії". Однак Осіпов наголосив, що це все – фейк.

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