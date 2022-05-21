Такую информацию сообщила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Российские войска беспощадно наносят удары крылатыми ракетами по гражданской и промышленной инфраструктуре Украины.

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По данным Оперативного командования "Південь", на месте попадания ракеты разрушены промышленные сооружения объекта, а также образовалась воронка диаметром в 12 и глубиной в три метра.

Фотографии последствий ракетных обстрелов промышленного предприятия с удобрениями

Сразу после попадания на предприятии возник пожар. Пожарные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям быстро ликвидировали возгорание.

Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения нет,

– отметили в ОК "Юг".

Следственные управления Службы безопасности Украины в Одесской области внесли сведения в ЕРДР и начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).