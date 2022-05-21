Как следствие, там возник пожар, который быстро потушили. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки 20 мая.

Первый удар Оккупанты снова ударили ракетой по Одесщине: уничтожили пляжный туалет

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