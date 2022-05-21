Як наслідок, там виникла пожежа, яку швидко загасили. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 20 травня.

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