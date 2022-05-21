Як наслідок, там виникла пожежа, яку швидко загасили. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 20 травня.
Перший удар Окупанти знову вдарили ракетою по Одещині: знищили пляжний туалет
Російські війська знищили пляжний туалет на Одещині ракетою та вирішили "реабілітуватися". Тому також завдали удару по підприємству добрив.
Як наслідок, там виникла пожежа, яку швидко загасили. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 20 травня.
Перший удар Окупанти знову вдарили ракетою по Одещині: знищили пляжний туалет