Відомо, що 82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Він приніс їх додому і намагався самостійно розібрати, але вони здетонували й стався вибух.

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко підкреслив, що касетні боєприпаси можуть вибухати ще довгий час після їхнього падіння.

Просив і знову прошу. Будь ласка, не чіпайте вибухівку, яка залишилася після ворожих обстрілів. Побачили підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси віроломні. Їх особливість у тому, що якийсь час після обстрілу вони небезпечні,

– наголосив Резніченко.

Попередні подібні випадки на Дніпропетровщині

8 травня у Синельниківському районі на ворожому боєприпасі підірвався 12-річний хлопчик. Він приніс боєприпас від касетного снаряду додому – той здетонував і дитина загинула.

Натомість 29 квітня у Криворізькому районі Дніпропетровської області загинув 59-річний чоловік, який намагався перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеді. Снаряд також здетонував – чоловік не вижив.

Загалом, згідно з даними в ОВА, на Дніпропетровщині через такі снаряди загинуло вже 6 людей. Місцева влада закликає людей не чіпати підозрілі предмети, а особливо, якщо вони нагадують боєприпаси. Необхідно телефонувати рятувальникам або у поліцію.

Що робити, якщо побачили боєприпас або вибухівку:

зателефонуйте на номер рятувальної служби (101) або у відділення поліції (102);

попередьте перехожих про можливу небезпеку;

обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань (100 метрів);

для огородження можете скористатися будь-якими підручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками тканини, камінням тощо.

Категорично заборонено:

торкатися боєприпасу, переміщувати небезпечний предмет та інші предмети поряд із ним;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

вмикати поблизу знайденого предмета електро-, радіоапаратуру, переговорні пристрої чи рацію;

здійснювати на предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив.

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