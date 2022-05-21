Известно, что 82-летний мужчина собрал 7 боеприпасов от кассетных снарядов. Он принес их домой и пытался самостоятельно разобрать, но они сдетонировали и произошел взрыв.

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Глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут взрываться еще долгое время после их падения.

Просил и снова прошу. Пожалуйста, не трогайте взрывчатку, оставшуюся после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет – звоните по телефону спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы вероломны. Их особенность в том, что какое-то время после обстрела они опасны,

– подчеркнул Резниченко.

Предыдущие подобные случаи на Днепропетровщине

8 мая в Синельниковском районе на вражеском боеприпасе взорвался 12-летний мальчик. Он принес боеприпас от кассетного снаряда домой – тот сдетонировал и ребенок погиб.

29 апреля в Криворожском районе Днепропетровской области погиб 59-летний мужчина, который пытался перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеде. Снаряд также сдетонировал – мужчина не выжил.

В целом, согласно данным в ОВА, на Днепропетровщине из-за таких снарядов погибли уже 6 человек . Местные власти призывают людей не трогать подозрительные предметы, особенно если они напоминают боеприпасы. Необходимо звонить спасателям или в полицию.

Что делать, если увидели боеприпас или взрывчатку:

позвоните на номер спасательной службы (101) или в отделение полиции (102);

предупредите прохожих о возможной опасности;

огородите чем-нибудь опасное место и отойдите от находки на безопасное расстояние (100 метров);

для ограждения можете воспользоваться любыми подручными материалами: ветвями, веревками, кусками ткани, камнями и т.д.

Категорически запрещено:

касаться боеприпаса, перемещать опасный предмет и другие предметы рядом с ним;

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

включать вблизи найденного предмета электро-, радиоаппаратуру, переговорные устройства или право;

оказывать на предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.

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