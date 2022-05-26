Протягом доби 25 травня загарбники здійснили 3 нальоти військовими гвинтокрилами вздовж лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" у ніч проти 26 травня.
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Що відбувалось на Півдні України 25 травня
В ОК "Південь" зазначили, що 3 нальоти по лінії зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині ворог здійснив гвинтокрилами Мі-8 – по 2 – 3 одиниці в групі. Один з цих авіаційних нападів трійкою ворожих гелікоптерів Збройним Силам України вдалось зірвати – окупанти, ухиляючись від українського вогню, повернулись на свої вихідні позиції.
Унаслідок артилерійських обстрілів ворога вздовж лінії зіткнення, зокрема й причіпною гарматою "Гіацинт-Б" калібру 152 міліметри, зафіксовано влучання нездетонованого снаряду у житловий будинок, через що одна цивільна людина отримала поранення.
Снаряд було успішно знешкоджено співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій, потерпілому надали медичну допомогу. В ОК "Південь" запевнили, що про кожне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права інформують компетентні органи.
При цьому ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції Збройних Сил України, а також має на меті визначити способи протидії українським військовим вздовж узбережжя Одещини та Миколаївщини.
Зведення ОК "Південь" за 25 травня: дивіться відео
Втрати ворога на Півдні
Попри активні обстріли артилерією та авіацією, ворог продовжує зазнавати втрат на Півдні. Так, за добу 25 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити:
- 20 російських окупантів;
- 2 самохідні артилерійські установки противника;
- 1 зенітну установку загарбників;
- автомобільну техніку ворога.
Нагадаємо, що станом на 25 травня Збройні Сили України з 24 лютого загалом знищили 29 450 російських окупантів. Крім того, ворог зазнав нищівних втрат у техніці.
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