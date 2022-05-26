Окрім атак військових позицій, ворог також б'є по мирних населених пунктах. Детальніше про ситуацію на цьому напрямі розповіли у зведенні за добу оперативного командування "Південь".
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Яких втрат там зазнав ворог
Загалом наші захисники змогли ліквідувати в південних областях приблизно 20 солдатів ворога. Скількох ще поранили – невідомо.
Також знищили таку техніку росіян:
- 2 самохідні артилерійські установки;
- зенітну установку;
- автомобільної військової техніки.
Сили охорони та оборони Півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам,
– зазначили в командуванні.
Також додали, що росіяни здебільшого зараз там займаються укріпленням позицій. Окрім цього, ворог готує на Півдні відступні рубежі.
Вдалося зірвати один авіаналіт
Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині у цей день зафіксували 3 нальоти російськими гелікоптерами Мі-8. Загалом у них брали участь по 2-3 одиниці техніки.
Один із цих гелікоптерної трійки вдалося зірвати шляхом вдалого обстрілу, який провели наші підрозділи. Противник ухилявся від влучань і був змушений ретируватись на вихідні позиції.
Напередодні відбили серйозну атаку
Росіяни вночі 25 травня намагалася захопити частину позицій української армії. Проте їм дали гідну відсіч, тому ворог почав виступити. Згодом в оперативному командуванні повідомили, що в ході цієї оборони вдалося вбити одного окупанта, а ще кількох звідки тягнули пораненими. Тому службовці ОК "Південь" підкреслили, що ситуація на їхній лінії зіткнення напружена, проте повністю контрольована.
Детальніше про ситуацію на Півдні країни: дивіться відео
Як нищили окупантів на іншому напрямку
Також трішки раніше відзвітувалися за цей день в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Там повідомили, що їхні службовці змогли ліквідувати 62 російських військовиків.
Яку техніку окупантів змогли знищити на Сході:
- 6 артилерійських систем;
- 4 міномети;
- 4 важких артилерійські тягачі;
- бронетранспортер;
- безпілотний літальний апарат.
Важливо – яка була ситуація на фронті станом на ранок 25 травня: дивіться відео