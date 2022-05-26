Окрім атак військових позицій, ворог також б'є по мирних населених пунктах. Детальніше про ситуацію на цьому напрямі розповіли у зведенні за добу оперативного командування "Південь".

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Яких втрат там зазнав ворог

Загалом наші захисники змогли ліквідувати в південних областях приблизно 20 солдатів ворога. Скількох ще поранили – невідомо.

Також знищили таку техніку росіян:

2 самохідні артилерійські установки;

зенітну установку;

автомобільної військової техніки.

Сили охорони та оборони Півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам,

– зазначили в командуванні.

Також додали, що росіяни здебільшого зараз там займаються укріпленням позицій. Окрім цього, ворог готує на Півдні відступні рубежі.

Вдалося зірвати один авіаналіт

Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині у цей день зафіксували 3 нальоти російськими гелікоптерами Мі-8. Загалом у них брали участь по 2-3 одиниці техніки.

Один із цих гелікоптерної трійки вдалося зірвати шляхом вдалого обстрілу, який провели наші підрозділи. Противник ухилявся від влучань і був змушений ретируватись на вихідні позиції.

Напередодні відбили серйозну атаку

Росіяни вночі 25 травня намагалася захопити частину позицій української армії. Проте їм дали гідну відсіч, тому ворог почав виступити. Згодом в оперативному командуванні повідомили, що в ході цієї оборони вдалося вбити одного окупанта, а ще кількох звідки тягнули пораненими. Тому службовці ОК "Південь" підкреслили, що ситуація на їхній лінії зіткнення напружена, проте повністю контрольована.

Детальніше про ситуацію на Півдні країни: дивіться відео

Як нищили окупантів на іншому напрямку

Також трішки раніше відзвітувалися за цей день в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід". Там повідомили, що їхні службовці змогли ліквідувати 62 російських військовиків.

Яку техніку окупантів змогли знищити на Сході:

6 артилерійських систем;

4 міномети;

4 важких артилерійські тягачі;

бронетранспортер;

безпілотний літальний апарат.

Важливо – яка була ситуація на фронті станом на ранок 25 травня: дивіться відео