Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як працює інша людина та як горить російський танк в українському полі. Наші військові показали кадри, на яких видно техніку ворога у вогні.
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Хлопці служать у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Щодня військовослужбовці майстерно та професійно вражають ворога та відправляють російських загарбників у пекло.
Противник не сховається від пильного ока української армії. Маленькими кроками Україна йде до великої перемоги, завдяки нашим мужнім, хоробрим та відданим військовим.
На рахунку у росіян мінус один танк.
Український захисник показав фотографію палаючого танка / фото "Холодний Яр"
Російський танк у вогні / фото "Холодний Яр"
Всім хто прийшов на вільну українську землю її "асвабаждать" помре на ній або згорить разом зі своєю технікою. Українці раз і назавжди покажуть росіянами, що ми ніякі не "братні народи" і нічого спільного в нас немає.
Ворожі танки в українському полі / фото "Холодний Яр"
Щодня Генеральний штаб Збройних Сил України оновлює статистику втрат ворога. Для кожного українця цей список став заспокійливим, адже з кожною одиницею ворожої техніки та з кожним вбитим противником Україна наближає свою перемогу. Звичайно ж цифри втрат орди приблизні, адже інтенсивність боїв досить висока, тому неможливо зі стовідсотковою точністю їх підрахувати.
Актуальні втрати ворога станом на 25 травня
- особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);
- танків – 1 305 одиниць (+3);
- бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);
- артилерійських систем – 606 одиниць;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);
- крилатих ракет – 112 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);
- спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).
Зазначається, що найбільше втрат російська армія зазнала на Лиманському напрямку. Донецька область кишить ворогами, проте українські захисники та захисниці радо знищують окупантів та бережуть суверенітет своєї Батьківщини.
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