Нескінченно можна дивитися на три речі: як тече вода, як працює інша людина та як горить російський танк в українському полі. Наші військові показали кадри, на яких видно техніку ворога у вогні.

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Хлопці служать у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Щодня військовослужбовці майстерно та професійно вражають ворога та відправляють російських загарбників у пекло.

Противник не сховається від пильного ока української армії. Маленькими кроками Україна йде до великої перемоги, завдяки нашим мужнім, хоробрим та відданим військовим.

На рахунку у росіян мінус один танк.

Український захисник показав фотографію палаючого танка / фото "Холодний Яр"

Російський танк у вогні / фото "Холодний Яр"

Всім хто прийшов на вільну українську землю її "асвабаждать" помре на ній або згорить разом зі своєю технікою. Українці раз і назавжди покажуть росіянами, що ми ніякі не "братні народи" і нічого спільного в нас немає.

Ворожі танки в українському полі / фото "Холодний Яр"

Щодня Генеральний штаб Збройних Сил України оновлює статистику втрат ворога. Для кожного українця цей список став заспокійливим, адже з кожною одиницею ворожої техніки та з кожним вбитим противником Україна наближає свою перемогу. Звичайно ж цифри втрат орди приблизні, адже інтенсивність боїв досить висока, тому неможливо зі стовідсотковою точністю їх підрахувати.

Актуальні втрати ворога станом на 25 травня

особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);

танків – 1 305 одиниць (+3);

бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);

спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).

Зазначається, що найбільше втрат російська армія зазнала на Лиманському напрямку. Донецька область кишить ворогами, проте українські захисники та захисниці радо знищують окупантів та бережуть суверенітет своєї Батьківщини.

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