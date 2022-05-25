Українські захисники вкотре демонструють загарбникам, що ті дарма пішли війною проти України. Адже ані народ, ані Збройні Сили не готові віддати ні клаптика землі, тому Україна буде битись допоки не поверне всі свої території, передає 24 канал.

До теми У зоні ООС ЗСУ знищили 38 одиниць ворожої техніки і відбили 9 атак

Екіпаж згорів з ворожою технікою

Миколаївські десантники, захищаючи свою країну, знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили кілька одиниць ворожої техніки росіян, а екіпаж згорів разом з бойовими машинами.

Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт,

– сказав офіцер артилерійського підрозділу.

Знищена техніка разом з ворогом: фото командування ДШВ

Успіхи Збройних Сил України

За 3 місяці війни Росії проти України наші захисники вже повністю знищили 17 ворожих батальйонних тактичних груп. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Також він сказав, що російська армія у цій війні показала, що не може вести активні бойові дії одночасно на кількох стратегічних напрямках. Все, що можуть російські окупанти, то це вдаватися лише до певних тактичних операцій, але загальний наступ вони вже провалили.

Відомо, що Росія кинула на війну в Україні майже 170 тисяч живої сили. А станом на 25 травня українські воїни вже знищили майже 30 тисяч загарбників.

Загалом Кремль залучив понад 90 БТГ. За словами Мотузяника, ще близько 30 Росія може ввести в дію впродовж півтора – двох місяців. Але станом на 17 травня Збройні Сили України знищені 17 ворожих БТГ.

Втрати ворога у війні проти України

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна подарувала країні-агресорці 29 450 "двохсотих". Окрім цього Росія щодня втрачає свою техніку.

Скільки втратила Росія

танків – 1 305 одиниць;

бойових броньованих машин –3 213 одиниць;

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця;

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць;

спеціальної техніки – 44 одиниці.

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