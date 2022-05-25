Украинские защитники в очередной раз демонстрируют захватчикам, что те зря пошли войной против Украины. Ведь ни народ, ни Вооруженные Силы не готовы отдать ни клочка земли, поэтому Украина будет биться пока не вернет все свои территории, передает 24 канал.

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Экипаж сгорел с вражеской техникой

Николаевские десантники, защищая свою страну, уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили несколько единиц вражеской техники россиян, а экипаж сгорел вместе с боевыми машинами.

Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свой шар, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом.

– сказал офицер артиллерийского подразделения.

Уничтоженная техника вместе с врагом: фото командования ДШВ

Успехи Вооруженных Сил Украины

За три месяца войны России против Украины наши защитники уже полностью уничтожили 17 вражеских батальонных тактических групп. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Также он сказал, что российская армия в этой войне показала, что не может вести активных боевых действий одновременно на нескольких стратегических направлениях. Все, что могут российские оккупанты, это прибегать лишь к определенным тактическим операциям, но общее наступление они уже провалили.

Известно, что Россия бросила на войну в Украине около 170 тысяч живой силы. А по состоянию на 25 мая украинские воины уже уничтожили около 30 тысяч захватчиков.

В общей сложности Кремль привлек более 90 БТГ. По словам Мотузяныка, еще около 30 Россия может ввести в действие в течение полутора – двух месяцев. По состоянию на 17 мая Вооруженные Силы Украины уничтожены 17 вражеских БТГ.

Потери врага в войне против Украины

С начала полномасштабного российского вторжения Украина подарила стране-агрессору 29 450 "двухсотых". Кроме этого, Россия ежедневно теряет свою технику.

Сколько потеряла Россия

танков – 1 305 единиц;

боевых бронированных машин – 3 213 единиц;

артиллерийских систем – 606 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица;

крылатых ракет – 112 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 218 единиц;

специальной техники – 44 единицы.

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