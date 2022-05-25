Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що цифри приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Бої у Лимані та ракетні атаки по Запоріжжю і Кривому Рогу: основне за 91 день війни

Актуальні втрати ворога станом на 25 травня

особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);

танків – 1 305 одиниць (+3);

бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);

спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).



Втрати росіян на війні в Україні / Інфографіка Генштабу Збройних Сил України

Зауважимо, найбільше втрат російська армія зазнала на Лиманському напрямку.

Останні новини про невдачі окупантів на війні

За добу 24 травня українські військові відбили 3 ворожі атаки на Сході країни. Наша артилерія завдала вогневого ураження по скупченню особового складу та техніки росіян. Втрати ворога склали до 180 бійців, 2 танки, 5 БМП, та по 3 БТРи, артилерійські системи, міномети та безпілотники.

У небі над Запорізькою областю нацгвардієць збив російський штурмовик Су-25 "Грач". Більше окупанти не зможуть використати цю авіацію.

На південному напрямку ЗСУ вщент розбили ворожу 58 армію, яку в Росії вважали "передовою". Ще у 2018 році їй надали найновішу зброю та техніку, аналогів якої нібито немає. Про такі втрати росіян у перехопленій телефонній розмові розповів один з окупантів.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що за час війни українські оборонці повністю знищили 17 російських батальйонних тактичних груп.

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