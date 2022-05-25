Такі дані оприлюднили в українському Генштабі. Там зазначили, що цифри приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

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Актуальні втрати ворога станом на 25 травня

  • особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);
  • танків – 1 305 одиниць (+3);
  • бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);
  • артилерійських систем – 606 одиниць;
  • РСЗВ – 201 одиниця;
  • засобів ППО – 93 одиниці;
  • літаків – 206 одиниць (+1);
  • гелікоптерів – 170 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);
  • крилатих ракет – 112 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);
  • спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).

Втрати росіян на війні в Україні
Втрати росіян на війні в Україні / Інфографіка Генштабу Збройних Сил України

Зауважимо, найбільше втрат російська армія зазнала на Лиманському напрямку.

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