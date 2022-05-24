Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною. Рашист у телефонній розмові розповів дуже цікаві факти про втрати ворога.

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ЗСУ розбили "елітну" армію російських окупантів

Як поділився російський окупант, на південному напрямку 58 армія ворога розбита вщент українськими героями. Рашист шокований – цю армію орки вважали "передовою". Ще з 2018 їм надали найновішу зброю та техніку, "аналогів яким немає".

Від 58-ої армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася "найважчою" армією у Південному військовому окрузі. Від неї не залишилося майже нічого. Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Всіх, повбивали. Всю роту. У нас там теж є роти, де залишилося 3 особи, 4 особи,

– бідкається окупант своїй пасії.

Російським окупантам варто нарешті почати турбуватися про збереження свого життя та втікати з України, інакше їх чекатиме доля їхньої "елітної" армії на Півдні.

Новини з фронту: коротко про головне

Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив про те, що в Росії дуже обмежені ресурси, яких для ведення активних бойових дій аж до кінця року не вистачить. Він вірить, що війна завершиться поверненням Криму та звільненням від окупантів всіх українських територій, і станеться це до кінця 2022 року.

Україні вдалося провести успішну підготовку до "теплої" зустрічі російського десанту. Через це плани ворога щодо висадки своїх сил на український берег якщо й не зникли з повістки повністю, то не розглядаються ним як найближчий крок.

11 громадян Чехії хотіли приєднатися до ЗСУ та допомагати Україні боротися з російськими окупантами. Президент Чехії Мілош Земан відхилив їхні запити.

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