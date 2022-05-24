За даними джерел 24 каналу в розвідці, російські загарбники намагалися знищити дамбу на Вуглегірській ТЕС на Донеччині.

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Окупанти випустили з-під Горлівки три ракети по споруді. Так росіяни намагаються залякати місцеве населення, затопити села та унеможливити виїзд цивільних.

Відомо, що окупанти частково пошкодили дамбу ТЕС, а вже зараз у пропагандистських медіа та соцмережах розганяють фейки про те, що це нібито українські військові підірвали дамбу Вуглегірської ТЕС під час відступу з території.

На жаль, з української сторони дослідити, в якому стані зараз перебуває конструкція, змоги немає, а Росія, звісно ж, у цьому не зацікавлена. Тож залишається лише сподіватись, що внаслідок ворожої атаки вода з пошкодженої дамки не затопить навколишні села.

За інформацією 24 каналу, місцеві мешканці налякані ситуацією в Світлодарську, але варіантів для виїзду з міста у людей практично немає.

Росія хотіла звинуватити Україну в підриві Кайдацького мосту

Нещодавно, 12 травня, міноборони Росії поширювало черговий фейк. Там заявляли, що українські військові "планують підірвати" Кайдацький міст через Дніпро. Зокрема генерал-полковник Мізінцев переконував, що після цього українці звинуватять у цьому Росію. Але традиційно, що такі заяви держави-агресорки слід сприймати навпаки.

Генерал-полковник казав, що дніпровські батальйони тероборони вже замінували Кайдацький міст. За планом, який вдалось "розізнати" російським розвідникам, начебто підірвати мають його тоді, коли до Дніпра наблизяться війська Росії та так званих псевдореспублік.

Кремль часто звинувачує у своїх злочинах Україну

Звинувачувати Україну у своїх воєнних злочинах – головний метод російської пропаганди щодо війни в Україні. Російські окупанти вже звинувачували саме український військових в обстрілі залізничного вокзалу у Краматорську.

Ще один приклад – обстріл у квітні військовими Росії цистерни з азотною кислотою у Рубіжному. Коли окупанти зрозуміли наслідки, то одразу ж заявляють про обстріли вже з українського боку.

Росіяни для того, аби виправдовувати обстріли цивільних об’єктів та житлових кварталів, часто кажуть, що саме в цих містах посеред населених пунктів "розташовані вогневі позиції ЗСУ". Таку тактику окупанти часто використовують після обстрілів лікарень та шкіл.

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