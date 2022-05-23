Українські захисники та захисниці боронять рідну землю рівно 3 місяці. Головні новини про війну читайте у матеріалі 24 каналу.

05:59 Загарбники перешкоджають мирним жителям, які хочуть покинути тимчасово окуповані території. Росіяни вимагають до 5 тисяч гривень за дозвіл виїзду з Мелітополя. Крім того, без хабаря не пропускають і машини з гуманітарною допомогою – окупанти вимагають десятки тисяч гривень.

05:50 Росіяни захопили та контролюють 5 підприємств концерну Укроборонпром. Документацію щодо персоналу або повністю знищили, або ж просто відрізали від неї доступ.

04:15 Невдовзі Укрпошта випустить марку з найбільшим у світі літаком "Мрія". Її вже надрукували, а придбати українці її зможуть в червні. Також анонсували, що готують марку із зображенням песика Патрона.



Марка із "Мрією" / Фото Укрпошти

03:59 Російське командування ввело додаткові сили на північ Харківської області. Радник глави ОП Олексій Арестович пояснив, що окупанти намагаються не дати ЗСУ пройти у бік Вовчанська. Додатові сили окупанти стягують і до Ізюма.

02:50 Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада має план на випадок вбивства когось із керівництва держави. Він розповів, що Кабінет Міністрів розділили на 2 окремі частини, тому країною буде кому керувати у будь-якому випадку.

01:47 Кілька днів росіяни ведуть бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих Миколаївщини та Херсонщини. Вони вдарили по позиціях українських захисників з гелікоптерів Мі-24.

Українські захисники ліквідували 23 російських військових, кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

01:40 Під час просування наших військ по Миколаївщині в бік Херсонщини знайшли кілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Це свідчить про підрив автомобілів на замінованій ділянці та обстріл колони окупантами.

Мирні жителі просто хотіли евакуюватись. Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку.