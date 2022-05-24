По данным источников 24 канала в разведке, российские захватчики пытались уничтожить дамбу на Углегорской ТЭС Донецкой области.

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Оккупанты выпустили из-под Горловки три ракеты по сооружению. Так россияне пытаются запугать местное население, затопить села и сделать невозможным выезд гражданских.

Известно, что кафиры частично повредили дамбу ТЭС, а уже сейчас в пропагандистских медиа и соцсетях разгоняют фейки о том, что это якобы украинские военные взорвали дамбу Углегорской ТЭС при отступлении с территории.

К сожалению, с украинской стороны исследовать, в каком состоянии сейчас находится конструкция, нет возможности, а Россия, конечно же, в этом не заинтересована. Поэтому остается только надеяться, что в результате вражеской атаки вода из поврежденной дамки не затопит окрестные села.

По информации 24 канала, местные жители испуганы ситуацией в Светлодарске, но вариантов для выезда из города у людей практически нет.

Россия хотела обвинить Украину в подрыве Кайдацкого моста

Недавно, 12 мая, минобороны России распространяло очередной фейк. Там заявляли, что украинские военные "планируют взорвать" Кайдакский мост через Днепр. В частности, генерал-полковник Мизинцев убеждал, что после этого украинцы обвинят в этом Россию. Но традиционно, что такие заявления государства-агрессорки следует воспринимать наоборот.

Генерал-полковник говорил, что днепровские батальоны терробороны уже заменяли Кайдакский мост. По плану, который удалось "разузнать" российским разведчикам, вроде бы взорвать его тогда, когда к Днепру приблизятся войска России и так называемых псевдореспублик.

Кремль часто обвиняет в своих преступлениях Украину

Обвинять Украину в своих военных преступлениях – главный метод российской пропаганды войны в Украине. Российские оккупанты уже обвиняли именно украинских военных в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.

Еще один пример – обстрел в апреле военными в России цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Когда кафиры поняли последствия, то сразу же заявляют об обстрелах уже с украинской стороны.

Россияне для того, чтобы оправдывать обстрелы гражданских объектов и жилых кварталов, часто говорят, что именно в этих городах среди населенных пунктов "расположены огневые позиции ВСУ". Такую тактику кафиры часто используют после обстрелов больниц и школ.

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