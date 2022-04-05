Людям не нужно выходить из укрытий, следует закрыть двери и окна в помещении. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

К теме В Северодонецке оккупанты перебили газопровод, без газа остались десятки населенных пунктов

Как кислота действует на человека

Гайдай объяснил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки.

Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей. Если отравление слабое, то возникают признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. При тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты следует использовать противогазы.

В Рубежном оккупанты выстрелили в цистерну с азотной кислотой / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Глава ОВА советует подготовить влажные маски для лица. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы. Поэтому человек может потерять зрение.

Как оказывать первую помощь

Если азотная кислота попала в глаза, необходимо промыть их проточной водой в течение 10 – 30 минут.

Когда же на кожу – пораженную поверхность обмыть водой с питьевой содой и мылом. Если же человек сглотнул азотную кислоту, то нужно промыть желудок большим количеством воды.

Россия обстреливает и другие регионы: смотрите видео