Російські загарбники здійснили 3 атаки. Однак українські воїни дали потужну відсіч, а наша артилерія понищила чимало окупантів та їхньої техніки.

Цікаво Над Запоріжжям "Іглою" збили штурмовик окупантів СУ-25

Втрати росіян на Сході

Лише за 24 травня на Сході російські окупанти втратили:

  • близько 180 осіб з особового складу;
  • 2 танки;
  • 5 бойових машин піхоти;
  • 3 бронетранспортери;
  • 3 артилерійські системи;
  • 3 міномети;
  • 3 безпілотники.

Загальні втрати росіян станом на 90-ий день війни

Минає третій місяць повномасштабного російського вторгнення на територію України. Станом на 24 травня, 90-ий день війни, втрати росіян лише серед особового складу становлять 29 350 осіб. Спалену ворожу техніку в Генеральному штабі Збройних Сил України рахують сотнями, а подекуди тисячами одиниць. Лише за останню добу українські захисники та захисниці знищили:

  • 150 окупантів;
  • 9 танків;
  • 28 бойових броньованих машин;
  • 2 артилерійські системи;
  • 1 ворожий літак;
  • 4 безпілотники;
  • 2 крилаті ракети;
  • 7 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.

З повним переліком втрат окупантів станом на 24 травня ви можете ознайомитися тут.

90-ий день війни Росії з Україною: головне

Цікаво – ЗСУ знищили російського генерал-майора у відставці: дивіться відео