Російські загарбники здійснили 3 атаки. Однак українські воїни дали потужну відсіч, а наша артилерія понищила чимало окупантів та їхньої техніки.

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Втрати росіян на Сході

Лише за 24 травня на Сході російські окупанти втратили:

близько 180 осіб з особового складу;

2 танки;

5 бойових машин піхоти;

3 бронетранспортери;

3 артилерійські системи;

3 міномети;

3 безпілотники.

Загальні втрати росіян станом на 90-ий день війни

Минає третій місяць повномасштабного російського вторгнення на територію України. Станом на 24 травня, 90-ий день війни, втрати росіян лише серед особового складу становлять 29 350 осіб. Спалену ворожу техніку в Генеральному штабі Збройних Сил України рахують сотнями, а подекуди тисячами одиниць. Лише за останню добу українські захисники та захисниці знищили:

150 окупантів;

9 танків;

28 бойових броньованих машин;

2 артилерійські системи;

1 ворожий літак;

4 безпілотники;

2 крилаті ракети;

7 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.

З повним переліком втрат окупантів станом на 24 травня ви можете ознайомитися тут.

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