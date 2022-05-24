Российские захватчики совершили 3 атаки. Однако украинские воины дали мощный отпор, а наша артиллерия уничтожила немало оккупантов и их техники.
Интересно Над Запорожьем "Иглой" сбили штурмовик оккупантов СУ-25
Потери россиян на Востоке
Только за 24 мая на Востоке российские оккупанты потеряли:
- около 180 человек личного состава;
- 2 танка;
- 5 боевых машин пехоты;
- 3 бронетранспортера;
- 3 артиллерийские системы;
- 3 миномета;
- 3 беспилотника.
Общие потери россиян по состоянию на 90-й день войны
Проходит третий месяц полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. По состоянию на 24 мая, 90 день войны, потери россиян только среди личного состава составляют 29 350 человек. Сожженную вражескую технику в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают сотнями, а иногда тысячами единиц. Только за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 150 оккупантов;
- 9 танков;
- 28 боевых бронированных машин;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 вражеский самолет;
- 4 беспилотника;
- 2 крылатых ракеты;
- 7 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим.
С полным перечнем потерь оккупантов по состоянию на 24 мая вы можете ознакомиться здесь.
90-й день войны России с Украиной: главное
- Российские оккупанты продолжают интенсивные обстрелы гражданской инфраструктуры, в частности в Луганской области. Во время хаотических обстрелов Северодонецка в одной из многоэтажек погибли не менее 4 человек. Кроме того, еще 4 человека погибли при обстреле завода "Азот" в городе.
- Также оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Глава ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что такие атаки систематические, поскольку завод расположен на трассе между Лисичанском и Бахмутом, которую контролируют украинские войска.
- Тем временем в Мариуполе оккупанты начали разминирование завода "Азовсталь". Во время этого сегодня взорвались 4 саперы.
- Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что еще до конца 2022 года украинские войска смогут перейти админграницу с временно оккупированным Крымом.
- Россияне пытались уничтожить дамбу на Углегорской ТЭС, чтобы обвинить в этом Украину. Пропагандисты уже говорят якобы об обстреле украинской армии, однако возможности исследовать состояние дамбы сейчас у Украины нет, а россияне в этом не заинтересованы.
- В Энергодаре вооруженные россияне ворвались в квартиру действующего мэра Дмитрия Орлова. Мэр подтвердил эту информацию. По его словам, в дом ворвались 7 вооруженных людей и одна женщина. Орлов предположил, что это работница пропагандистского канала. Дом мэра опечатали.
Интересно – ВСУ уничтожили российского генерал-майора в отставке: смотрите видео