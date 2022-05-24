Утром 24 мая российские кафиры продолжили как обстрелы Северодонецка, так и Лисичанская рядом. При этом захватчики решили придерживаться уже стандартной для себя практики, когда стреляют по гражданским объектам, таким как жилые дома или предприятия. При этом обстрелы продолжаются как днем, так и ночью.

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Во вражеские обстрелы попал и химзавод "Азот" в Северодонецке. В результате обстрела территории завода погибли четыре человека. Эту информацию озвучил глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

Он также рассказал, что в результате вражеских обстрелов также погиб еще один человек в центральной части города рядом с гуманитарным штабом. Ее доставили туда еще в сознании, но от полученных ранений она скончалась.

"Постоянные обстрелы ведут к постоянным жертвам, а пока ничего с этим поделать мы не можем", - отметил Александр Стрюк.

О гибели мирного населения в результате постоянного обстрела Северодонецка сообщил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он рассказал, что в одной из многоэтажек обнаружили тела двух мужчин и женщин , еще одна северодончанка была тяжело ранена, но скончалась в больнице. В другом районе были ранены две женщины.

В общей сложности в городе остается еще около 13 тысяч населения. До войны там проживало более 100 тысяч человек.

Также кафиры обстреляли и нефтеперерабатывающий завод в соседнем Лисичанске . Есть ли жертвы в результате этого обстрела – пока неизвестно. Черный дым с завода виднелся над трассой на Бахмуте.

Северодонецк и Лисичанск остаются последними крупными городами Луганской области, которые находятся под контролем Украины. Если оккупантам удастся захватить их, они смогут оккупировать всю Луганскую область и выйти в админграницу с Донецкой областью.

Но в Северодонецке остается группировка украинских войск, ведущих оборону города. Следовательно, бои продолжаются на подступе к Северодонецку.