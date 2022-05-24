Лисичанск и Северодонецк расположены рядом. Это два последних крупных города в Луганской области, которые находятся под контролем украинской армии. Поэтому кафиры пытаются окружить их. Это позволит им полностью захватить Луганскую область, а в дальнейшем выйти на админграницу Луганской и Донецкой областей.

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Оба города под постоянным обстрелом русских захватчиков. При этом в городах есть крупные предприятия, разрушение которых может привести к экологической катастрофе. Но кафиры этим не беспокоятся, поэтому системно обстреливают химическое предприятие "АЗОТ" в Северодонецке и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Утром 24 мая нефтеперерабатывающий завод снова оказался под обстрелами кафиров. На опубликованном видео главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая видно, как от территории завода идет густой черный дым.

Видео густого дыма над нефтеперерабатывающим заводом в Лисичанске

Сергей Гайдай отметил, что попадание в нефтеперерабатывающий завод является систематическим.

Само предприятие находится на трассе между Лисичанском и Бахмутом. Дорога пока находится под контролем украинских военных, но простреливается российскими оккупантами.

Они неоднократно пытались форсировать реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка, чтобы выйти на трассу, перерезав ее. Предыдущие попытки были неудачными и заканчивались значительными потерями россиян. Теперь они решили предпринять очередную попытку несколько западнее, а также под прикрытием реактивной артиллерии.