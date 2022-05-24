Лисичанськ та Сєвєродонецьк розташовані поруч. Це два останні великі міста в Луганській області, які перебувають під контролем української армії. Тож окупанти намагаються оточити їх. Це дасть їм змогу повністю захопити Луганську область, а надалі вийти на адмінкордон Луганської та Донецької областей.

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Обидва міста під постійним обстрілом російських загарбників. При цьому що в містах є великі підприємства, руйнування яких може призвести до екологічної катастрофи. Та окупанти цим не переймаються, тож системно обстрілюють хімічне підприємство "АЗОТ" в Сєвєродонецьку та нафтопереробний завод у Лисичанську.

Вранці 24 травня нафтопереробний завод знову опинився під обстрілами окупантів. На опублікованому відео голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая видно, як від території заводу йде густий чорний дим.

Відео густого диму над нафтопереробним заводом в Лисичанську

Сергій Гайдай відзначив, що влучання в нафтопереробний завод є систематичними.

Саме підприємство розташоване на трасі між Лисичанськом та Бахмутом. Дорога поки під контролем українських військових, але прострілюється російськими окупантами.

Вони неодноразово намагалися форсувати річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівка, щоб вийти на цю трасу, перерізавши її. Попередні спроби були невдалі та закінчувалися значними втратами росіян. Тепер вони вирішили здійснити чергову спробу дещо західніше, а також під прикриттям реактивної артилерії.