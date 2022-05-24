Также украинские защитники уничтожили множество вражеской техники. Только за минувшие сутки они отправили вслед за российским кораблем 9 танков.

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Потери россиян на войне по состоянию на 24 мая

личного состава – 29 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9);

боевых бронированных машин –3 194 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

единицы; самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4) единиц;

крылатых ракет – 112 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальной техники – 43 (+0) единицы.

"Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) были на Северодонецком направлении. Данные уточняют. Бей оккупанта! Вместе победим!", - написали в Генштабе ВСУ.