Также украинские защитники уничтожили множество вражеской техники. Только за минувшие сутки они отправили вслед за российским кораблем 9 танков.
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Потери россиян на войне по состоянию на 24 мая
- личного состава – 29 350 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1302 (+9);
- боевых бронированных машин –3 194 (+28) единиц;
- артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 205 (+1) единиц;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 112 (+2) единиц;
- кораблей и катеров – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;
- специальной техники – 43 (+0) единицы.
"Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) были на Северодонецком направлении. Данные уточняют. Бей оккупанта! Вместе победим!", - написали в Генштабе ВСУ.